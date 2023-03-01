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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Diken üstünde yaşam

Tekirdağ Çorlu’da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında biriken su, binanın temelini tehdit ediyor. Apartmanda oturan 19 aile, soruna ilgisiz olan belediyenin, bir an önce binanın temelindeki suyu temizlemesini bekliyor

İHA
Diken üstünde yaşam
Cemaliye Mahallesi Ümit Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında yaklaşık 6 aydır biriken su, apartman sakinlerini tedirgin ediyor. Apartman yöneticisi Yaşar Kocabıyık, yaklaşık 1.5 yıldır az da olsa bodrum katına su geldiğini ancak suyun nereden geldiğini bilemediklerini ifade ederek, yetkililerin duruma el atmasını istedi.



Apartmanın daire sahiplerinden Dursun Alperoğlu da, "Biz 1 seneyi aşkındır burada yaşıyoruz, yetkili yerlere bildirdim fakat bir sonuç çıkmadı. İllaki canlar gittiği zaman mı müdahaleler edilecek? Bu binada 19 daire var, bir de çocuklu aileler var, yazıktır günahtır. Yarın öbür gün bu bina çöktüğü zaman müdahale edilse ne olur? Bana daireler, paralar verseler ne olur? Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Alkbayrak'a, artık kim yetkiliyse o kişilere sesleniyorum. Bu duruma ivedilikle el atılması gerekiyor. Kahramanmaraş depreminden sonra biz burada korku içerisinde yatıp kalkıyoruz" diye konuştu.

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Diken üstünde yaşam
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