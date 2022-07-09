Dikey bahçeler yerine grafitiden sonra reklam panoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet olduğu iddiasıyla sökme kararı aldı. Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla söküldü.

İŞ MAKİNALARIYLA KATLEDİLEDİ

Tepkiler sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçelerin iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirilmesi de vatandaşların eleştirmesine neden oldu.

GRAFİTİ ÇİZİMLERİNE YER VERİLDİ

AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler, yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi. Bu kapsamda grafiti adı verilen absürt çizimler, bahçelerin yerini aldı.

'KAZANÇ KAPISI OLARAK FİRMALARA MI KİRALANACAK?'

Yönetimin kent estetiğini bozan kararı ile vatandaşlar yoğun tepkilerini dile getirdi. Yönetim son olarak ise sökülen dikey bahçelerin yerlerine reklam panoları yerleştirmeye başladı.

İBB yönetimi, sökümü ilk yapılan dikey bahçe olan Altunizade'deki alana reklam panolarını koymaya başladığını ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Altunizade'de söktüğünüz dikey bahçenin üzerine yaptığınız reklam panosunu nasıl kullanacaksınız? Bir kazanç kapısı olarak firmalara mı kiralayacaksınız yoksa belediyenizin tanıtımını yapacağınız bir mecra mı olacak? Cevap verirseniz sevinirim" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BALIKESİR BELEDİYESİ TALİP OLMUŞTU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetti.