Haberler Yaşam Haberleri Dikey bahçeler yerine grafitiden sonra reklam panoları
Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:56 Son Güncelleme: 9.7.2022 12:19

Dikey bahçeler yerine grafitiden sonra reklam panoları

İBB yönetimi tarafından, yoğun tepkilere rağmen AK Parti döneminde trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen sökülerek katledilen dikey bahçelerin yerini grafitiden sonra reklam panoları almaya başladı. Yönetim reklam panolarını, dikey bahçelerden sökümü ilk yapılan yer olan Altunizade’ye yerleştirdi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Dikey bahçeler yerine grafitiden sonra reklam panoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet olduğu iddiasıyla sökme kararı aldı. Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla söküldü.

İŞ MAKİNALARIYLA KATLEDİLEDİ
Tepkiler sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçelerin iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirilmesi de vatandaşların eleştirmesine neden oldu.

GRAFİTİ ÇİZİMLERİNE YER VERİLDİ
AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler, yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi. Bu kapsamda grafiti adı verilen absürt çizimler, bahçelerin yerini aldı.

'KAZANÇ KAPISI OLARAK FİRMALARA MI KİRALANACAK?'
Yönetimin kent estetiğini bozan kararı ile vatandaşlar yoğun tepkilerini dile getirdi. Yönetim son olarak ise sökülen dikey bahçelerin yerlerine reklam panoları yerleştirmeye başladı.

İBB yönetimi, sökümü ilk yapılan dikey bahçe olan Altunizade'deki alana reklam panolarını koymaya başladığını ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Altunizade'de söktüğünüz dikey bahçenin üzerine yaptığınız reklam panosunu nasıl kullanacaksınız? Bir kazanç kapısı olarak firmalara mı kiralayacaksınız yoksa belediyenizin tanıtımını yapacağınız bir mecra mı olacak? Cevap verirseniz sevinirim" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BALIKESİR BELEDİYESİ TALİP OLMUŞTU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
TIKLA İNDİR! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları (Yeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
İzmir bayram namazı saati: 2022 İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatlerini yayımladı!
Resimli Kurban bayram mesajları yayınlandı! 2022 En güzel, kısa, uzun, komik Kurban Bayramı mesajı ile İyi Bayramlar dileyin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikey bahçeler yerine grafitiden sonra reklam panoları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA