"Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar"

Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu ve Maltepe'deki dikey bahçeleri söken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bu kez Esenler'deki dikey bahceyi de yerinden kaldırdı.



'CHP YIKMAYA DEVAM EDİYOR'





İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında olaya, "CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler'deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar." sözleriyle tepki gösterdi.



TÜRKMEN: AKIL ERDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Göksu'nun paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi, "Damla sulama dahil, hazır kurulu sistem. Yapılması gereken tek şey aralıklarla bakımını yapıp, budamak. Biz park bahçeler ekibimizle yaparız, dokunmayın dedik ama Üsküdar'da da benzer görüntüler yaşandı. Gerçekten anlamak, akıl erdirmek mümkün değil!"



EGZOS EMISYONUNU SAĞLIYORDU



İstanbul'a görsel bir güzellik katan dikey bahçeler, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü giderdiği ve egzoz gazını emdiği için peyzaj çalışması olarak yapılmıştı. Yeni yönetim ise maliyetli gördüğü dikey bahçeler yerine grafiti adı verilen karmaşık çizimlere yer vermeye başladı.