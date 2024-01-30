Haberler Yaşam Haberleri Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
Giriş Tarihi: 30.1.2024 06:40

Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesinin battığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. İki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Dikili’de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

Olay, saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen bir balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

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Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
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