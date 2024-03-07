Dikiş makineleri çocuklar için çalışıyor

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Marmaris Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için havlu, atkı ve bere üretimi yapılıyor. "Gazze'deki Çocuklar Üşümesin Diye Dikiş Makineleri Çalışıyor" sloganı doğrultusunda kursiyerler tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için çocuk zıbını, eşofman takımları, battaniye ve havlu üretimi yapılıyor. Yapılan çalışma kapsamında Gazze'deki kadın ve çocuklar için şu ana kadar 30 bin adet havlu dikiminin gerçekleştiği, proje kapsamında yardımın süreceği öğrenildi.