’Dikiz Aynası’ çetesi çaldığı aynalarla yakalandı

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde park halindeki yedi lüks aracın dikiz aynaları çalındı. Üç günlük sürede çalınan dikiz aynalarını motosikletli kişilerin çaldığı tespit edildi. Çaldıkları araç parçalarını sattıkları iddia edilen V.B., K.Y., R.A., M.Ö., F.A. ve E.A. isimli altı kişi, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9,7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve söz konusu araçlardan çalınan yedi adet dikiz aynası ele geçirildi. Aynaları çaldıkları saptanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.