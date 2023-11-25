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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Dikizci memura 6 yıl 3 ay hapis

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dikizci memura 6 yıl 3 ay hapis
İstanbul Kâğıthane'deki bir markette 5 Ocak 2023'te kadınların etek altı fotoğrafını çektiği iddiasıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E. hâkim karşısına çıktı. Market rafından ürün almaya çalışan bir kadının eteğinin altına telefonunu uzatarak görüntü çektiği anların sosyal medyada yayılması üzerine kimliği tespit edilerek gözaltına alınan komiser S.E. toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleştiği takdirde S.E kamu görevini icra edemeyecek ve meslekten de ihraç edilecek.

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Dikizci memura 6 yıl 3 ay hapis
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