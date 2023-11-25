Dikizci memura 6 yıl 3 ay hapis

İstanbul Kâğıthane'deki bir markette 5 Ocak 2023'te kadınların etek altı fotoğrafını çektiği iddiasıyla 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E. hâkim karşısına çıktı. Market rafından ürün almaya çalışan bir kadının eteğinin altına telefonunu uzatarak görüntü çektiği anların sosyal medyada yayılması üzerine kimliği tespit edilerek gözaltına alınan komiser S.E. toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleştiği takdirde S.E kamu görevini icra edemeyecek ve meslekten de ihraç edilecek.