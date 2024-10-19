Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukların akademik başarılarını ve sosyal ilişkilerini ciddi şekilde olumsuz etkileyebiliyor. Klinik Psikolog Zeynep Kayhan, dikkat eksikliğinin farklı nedenlere dayandığını ve tedavi edilmediğinde bireyin yetişkinlikte de çeşitli problemlerle karşılaşabileceğini belirterek, "Bu sorun daha çok sorumluluklarını yerine getirmede, dinlemede, odaklanmada kendini gösterebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerini geliştirerek, empati kurmalarını sağlayacak çalışmalar bu anlamda oldukça önemli" dedi. Kayhan, bu süreçte ailelerin desteklemesi gereken alanların başında, çocukların sosyal yaşamını etkileyen sorunları azaltmanın geldiğini belirtti. Kayhan, bilişsel davranışçı terapilerin çocukların karşılaştıkları sorunları çözmelerinde büyük fayda sağladığını sözlerine ekledi.yaşanan dikkat dağınıklığı, sorumluluklarını yerine getirmede, dinlemede, odaklanmada kendini gösterebiliyor. Dikkat eksikliğine karşı şu adımlar öneriliyor:Çocukların başarılarını kutlayarak onları motive edin.Oyunlar veya hafıza çalışmaları gibi aktivitelerle çocukların dikkatini geliştirin.Çocukların zorluk çektiği durumlarda sabırlı olun.Çocuklarınıza mutlaka olumsuz düşüncelerini sorgulayıp alternatif pozitif düşünce yolları bulmalarında yardım edin.Düzen için rutinlerle dikkatlerini toplamasına yardım edin.