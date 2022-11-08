Dikkat! Mantar can alıyor: Üç şehirden üç kötü haber...

Annem biraz daha kötü ama birkaç gün daha yoğun bakımda kalacaklar. Mantarı nereden buldular nasıl yediler hiçbir bilgimiz yok. Hepsi beraber yemiş, acile yürüyerek gidiyorlar. Ama daha sonra tek tek yoğun bakıma alınıyorlar" dedi. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine yatırılan Elmas Beldek'in (59) de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.