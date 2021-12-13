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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:42 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:48

Dikkatsiz şoför trafiği felç etti!

ABBAS ÇAKAR
Dikkatsiz şoför trafiği felç etti!

D-100 Karayolu üzeri Ankara istikameti, sabah saatlerinde bir TIR şoförünün dikkatsizliği nedeniyle adeta felç oldu. Vatandaşlar işlerine, çocuklar ise okullarına gecikti.

Sanayi kenti Kocaeli'nde, birçok firma tarafından devasa yükler imal ediliyor. İmalat edilen bu yükler ise, genellikle üretildikleri tesislerden limanlara veya tren istasyonlarına karayolu ile naklediliyor. Bazı durumlarda ise tamamen karayolları kullanılıyor. Bu yüklerin sevki öncesi gerekli izinler alınarak, aracın gideceği rota ve saatlerde belirleniyor. Sabah saatlerinde yine böylesine bir yükün sevki esnasında, TIR şoförünün Plajyolu mevkiinde bulunan yan yolu kullanması gerekirken, dikkatsiz davranıp D-100 Karayolunu kullanması nedeniyle, TIR, Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde bulunan köprü altında sıkıştı.

2 SAATTE KURTARILDI

Köprü altında sıkışan TIR nedeniyle uzun kuyruklar oluşması üzerine, Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışmalarda bulundu. Ancak bu esnada sabah evden işine yetişmek için çıkan vatandaşlar ile okula yetişmeye çalışan öğrencileri mağdur oldu. Polis ekipleri önce trafiğin daha fazla sıkışmaması için kuyruğun bittiği noktalardan trafiği Şirintepe ve Plaj yolu bölgesinde bulunan yan yollara aktardı. TIR'ın kurtarılması amacıyla yolda çalışma başlatıldı. TIR yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarılırken, yol tekrardan trafiğe açıldı.

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Dikkatsiz şoför trafiği felç etti!
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