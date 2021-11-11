Dikkatsiz sürücü 3 araca çarptı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yeşilyalı Mahallesi'nde bugün saat 15.20 sıralarında bir benzin istasyonundan yakıt alan Temel Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Rize'den Trabzon istikametine gitmek için dikkatsiz bir şekilde yola çıktı.

Bu sırada aynı yoldan seyir halinde olan Ortahisar Belediyesi'ne ait sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüs, bu araca çarparak kontrolden çıkıp orta refüjü de aşarak karşı yönden gelen bir turizm firmasına ait minibüse çarptı. Kazaya neden olan Temel Y. yönetimindeki araç ise daha sonra yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. 3 araçta yaşanan kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerinde çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.