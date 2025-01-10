Dikkatsizlik, iki arkadaşı canından etti

MARDİN'INNusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza önceki gece saat 04.00 sıralarında Nusaybin Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanıcısının ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosiklet üzerinde bulunan 18 yaşındaki Muhammed Akman ve 27 yaşındaki Cihan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi m güvenli orguna kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.