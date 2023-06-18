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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Dikkatsizlik ölüm getirdi

Mersin’e gezmeye giden genç çift dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu. Antalya’da turistleri taşıyan araç TIR’a çarptı. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti

DURHASAN ŞAHİN
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Dikkatsizlik ölüm getirdi
İstanbul'daki kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Esenler- TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDG 465 plakalı otomobil, aynı istikamet gitmekte olan 34 MC 3665 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. TEM'deki kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.

DİKKATSİZLİK ÖLÜM GETİRDİ
Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada arkadan çarpan aracın sürücüsü Cem Çetin (22), aynı otomobilde bulunan Şirin Özcan (24) hayatını kaybetti. Kazada Özcan'ın eşi olduğu öğrenilen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alperen Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şirin ve Alperen Özcan çiftinin, yakınları Cem Çetin ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden bölgeye gezmeye geldikleri öğrenildi. Öndeki araçta bulunan sürücü Bahri Eren (27), eşi Ayşe ve 1 yaşındaki kızları Miray Eren hafif yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından devam ediyor.
Diğer taraftan kazalarda Hatay'da 1, Van'da 1, Ankara'da 1 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. -

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Dikkatsizlik ölüm getirdi
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