Dikkatsizlik ölüm getirdi

İstanbul'dakikazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Esenler- TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDG 465 plakalı otomobil, aynı istikamet gitmekte olan 34 MC 3665 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. TEM'deki kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada arkadan çarpan aracın sürücüsü Cem Çetin (22), aynı otomobilde bulunan Şirin Özcan (24) hayatını kaybetti. Kazada Özcan'ın eşi olduğu öğrenilen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alperen Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şirin ve Alperen Özcan çiftinin, yakınları Cem Çetin ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden bölgeye gezmeye geldikleri öğrenildi. Öndeki araçta bulunan sürücü Bahri Eren (27), eşi Ayşe ve 1 yaşındaki kızları Miray Eren hafif yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından devam ediyor.Diğer taraftan kazalarda Hatay'da 1, Van'da 1, Ankara'da 1 olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.