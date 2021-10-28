‘Dikkatsizlik ve eğitimsizlik kolumu, kanadımı aldı’

İSTANBUL
Ümraniye'de kullandığı scooter'la yaptığı kazada ölen İlknur Akkaya
(40) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün yaşanan kazada İlknur Akkaya, yol kenarındaki ticari aracın sürücüsü aniden kapısını açınca yola savruldu, arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpamasıyla da hayatını kaybetti. Talihsiz kadın için dün Kadıköy
'deki Sahrayıcedid Camisi
'nde cenaze namazı kılındı. Eşinin tabutuna kapanarak gözyaşı döken Hüseyin Akkaya
, "Dikkatsizlik ve eğitimsizlikle kolumu, kanadımı aldılar. Hayatımı, can yoldaşımı çaldılar. Kendisi aynı zamanda direksiyon eğitmeniydi. Trafik kurallarına riayet eden bir insandı" dedi. Baba Hasan Demirci ise "Yazıklar olsun eğer peşinde durmazsam. Yaktılar bizi" diye konuştu. Akkaya, Çekmeköy
Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 10 yıllık evli İlknur Akkaya'nın online satış yaptığı, işlerini daha hızlı yetiştirebilmek için birkaç yıl önce scooter satın aldığı, hayatına mal olan yolu hemen her gün kullandığı öğrenildi.