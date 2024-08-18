Dikkatsizlik ve tedbirsizlik kazaya neden olurken, 1 kişi yaşamını yitirdi

Karabük Kastamonu Karayolu Çerçen köyü mevkiinde akşam saatlerinde olay meydana geldi. Osman Gülseren'in (80) kullandığı otomobil Çerçen Köyü kavşağından Karabük istikametine dönerken, Kastamonu istikametinden gelip Karabük, istikametine gitmekte olan Ş.T. nin kullandığı ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Osman Gülseren'in kullandığı otomobil hurda haline geldi.

Diğer sürücülerin kazayı görüp trafik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü Osman Gülseren olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer aracın sürücüsünün ise Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay hakkında Karabük Emniyeti ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.