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Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:56 Son Güncelleme: 29.5.2023 13:20

'Diktatör yönetimi kabul etmiyorum' diyerek CHP'den istifa etti

Kocaeli’nin tanınmış simalarından, Mimarlar Odası eski Başkanı Yalçın Ergen alınan seçim sonuçları sonrasında 'Diktatör yönetimi kabul etmiyorum' diyerek CHP’den istifa etti.

ABBAS ÇAKAR
’Diktatör yönetimi kabul etmiyorum’ diyerek CHP’den istifa etti

Millet İttifakı 2023 seçimlerinin kaybeden tarafı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir seçimi daha kazandı. İstifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz devam ediyor" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam sinyali vermesi birçok CHP'linin tepkisini çekmeye başladı. Onlardan biri de Kocaeli'nin tanınmış simalarından, Mimarlar Odası eski Başkanı, CHP'li kimliğiyle bilinen Yalçın Ergen oldu.

3-5 KİŞİNİN ARKA BAHÇESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör yönetimi uyguladığını ifade eden Yalçın Ergen, partisinden istifa ederek şunları söyledi: "Öncelikle belirtmeliyim ki bu bir batan gemiyi terk etme, herhangi başka bir yerde konum alma uyanıklığı ya da umutsuzluk sonucu alınmış bir karar değildir. Takım tutarcasına parti tutma hastalığımız yüzünden hep çantada keklik görülen bir CHP üyesi olarak isyandır. Atatürk'ün kurduğu partinin 3-5 kişinin arka bahçesine dönüştürülmesi, eleştiri yapmanın, öneri sunmanın, fikir belirtmenin vebalı gibi gösterildiği anlayışın değişmesi adına atılmış bir adımdır. Ekmeleddin İhsanoğlu adaylığı ile başlayan süreç, tanıdığım neredeyse her iki CHP'liden birini kerhen, son kez diyerek, istemeden oy vermeye iten, hep kötünün iyisi diyerek kendimizi kandırdığımız süreçlerin sonucudur.

DİKTATÖR YÖNETİMİ KABUL ETMİYORUM

Değişimin gerçek bir dönüşümle olması gerektiğine inanıyorum. Arka sokakların, köylünün, İç Anadolu ve Karadeniz insanının beklentisini göz ardı edip, değiştirmeyi düşündüğünüz iktidarın eskileriyle, ufak hesaplarla ikinci parti olarak kalmayı yakıştıramıyorum. CHP Binasının 12. Katının konforlu alanını terk etmek istemeyen bir grup ile sözde Demokrasi işleyen bir partiymişçesine sunulan Diktatör Yönetimini kabul etmiyorum." dedi.

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'Diktatör yönetimi kabul etmiyorum' diyerek CHP'den istifa etti
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