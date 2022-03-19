Dil düşürme yöntemiyle girmişler! Çetenin akıl almaz yönteminin detaylarına SABAH ulaştı

Ekiplerin evlerde yaptığı aramada hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemeler ile çaldıkları bazı eşyalar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ağırlıklı evden hırsızlık olmak üzere toplam 389 suç kayıtlarının olduğu ve suç işlemeyi meslek haline getirdikleri öğrenildi.