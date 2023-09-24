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Giriş Tarihi: 24.9.2023

Dil sustu dostluk konuştu

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak işe başlayan Zerrin Usta (29) işitme ve konuşma engelli mesai arkadaşı için işaret dili öğrendi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dil sustu dostluk konuştu
Trabzon'da yaşayan konuşma ve işitme engeli Sümeyye Figen Aksu, 4 yıl önce engelli kadrosundan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. 6 ay önce aynı hastanede temizlik işçisi olarak göreve başlayan Zerrin Usta, çalışma arkadaşının işitme engelli olduğunu öğrenince işaret dili öğrenmeye karar verdi. Akşamları eve gittikten sonra izlediği videolarla işaret dilini öğrenen Zerrin Usta, çalışma arkadaşıyla artık daha kolay anlaştığını söyledi.
18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası nedeniyle 2 arkadaş duygularını SABAH'A anlattı.
Sümeyye Figen Aksu, işaret diliyle şunları anlattı: "Zerrin 6 ay önce burada işe başladı. Zerrin'in gözündeki samimiyeti gördüm. Ondan hep pozitif enerji aldım. Bana destek olmak için internetten işaret dili eğitimi çalıştı. Artık birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Onu çok seviyorum."



"MUTLULUĞU HER ŞEYE BEDEL"
Zerrin Usta ise duygularını şöyle anlattı: "Sümeyye ile mesajlaşarak ve yazarak anlaşıyordum. Önceden de işaret dili alfabesini biraz da olsa biliyordum. Sonra ise Sümeyye'ye yardımcı olmak için onunla birlikte internetten işaret dilini öğrenmeye başladım. Akşamları evde işaret dili ve alfabesiyle konuşma videolarını izliyorum. İlk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onun kadınlar gününü kutlayarak başladım. O şekilde konuşmayı, anlaşmayı ilerletmeye devam ettim. Şu anda Sümeyye ile çok iyi anlaşıyoruz. İşlerimiz hiç aksamıyor. Onun mutluluğu her şeye bedel. Birlikte güzelce işimizi yapıyoruz."
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ise şunları söyledi: "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle kurumumuzda engelli kadrosunda çalışan mesai arkadaşımıza, diğer arkadaşımızın bu davranışı takdire şayan. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur."

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Dil sustu dostluk konuştu
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