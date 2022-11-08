Dilan’ı 5 yerinden bıçaklayan doktor hakim karşısına çıktı

Elazığ'ın merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 24 Temmuz'da meydana gelen olayda bir hastanede anestezi doktoru olan Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan T. arasında akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı. Dilan T, Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T, ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"MEZUN OLDUĞUMDA İNSANI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERDİM"

Zanlı doktor Sinan Bulut Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıktı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Bulut, üzerine atılan suçlamaları reddetti. Sinan Bulut,"Saat 21.00 civarında yemek esnasında alkol aldık. Hastanede bir hastadan dolayı yorulmuştum. O sırada ben tıbbi olaylardan bahsettiğim için Dilan da alınganlık göstererek bana 'Eski eşin olsaydı onunla konuşurdun o seni anlardı, çünkü doktordu. Onu seviyorsun' dedi. Aramızda tartışma başladı. Tartışma devam etmesin diye lavaboya gittim. Lavabodan çıktıktan sonra eve gittim. Dilan'ı restoranda bıraktım. Olaydan 10 gün önce tatile gideceğim zaman evde kedime bakması için Dilan'ın kardeşine anahtarımı vermiştim. Dilan kardeşinden anahtarı almış. Olay günü eve geldiğimde Dilan'ın eşyalarını poşete koyup kapının önüne bıraktım. Ondan sonra salonda sızdığım esnada başıma aldığım darbe ile uyandım. Dilan 'Sen beni nasıl orada bırakırsın' diyerek hakaretler ediyordu. Ben seni istemiyorum diyince bu saatte eve gidemem dedi. Ailemin başka biriyle evlenmemi istemelerini Dilan'a söyleyince iyice sinirlendi ve sen o kızla konuşuyor musun? Seni Elazığ'a ve herkese rezil edeceğim. O hastanede çalışamayacaksın diyerek çekmecedeki bıçağı alarak bana doğru geldi. Bıçakla kendi saçını kesti. Bıçağı elinden aldım. O esnada ikimiz de duvara doğru çarptık ve yere düştük. Yerde boğuşmaya başladık, bıçağı aldığım esnada ona doğru sallayarak defol git polisi arayacağım dedim. Kendisine değmedi, polisi arayacağım dedikten sonra dışarı çıkarak kaçtı. Kapıyı kapattım polisi aradım ve aşağı inerek polislerin gelmesini bekledim. Dilan'ın yüzünü duvara çarptığını düşünüyorum. Eski eşim beni aldatmasına rağmen şiddete meyilli değilim. Öldürmek için herhangi bir sebebim yok. Yaralama kastım yok. Öldürmeye teşebbüs iddiasını kabul etmiyorum. Ben sinirlenmiş veya hakaret etmiş olsam Dilan'ı orada bırakıp gelmezdim. Bir insanı öldürmek gibi bir düşüncem olsa kolu veya yüzüyle uğraşmam. Dilan bana kavga esnasında dizime, kasığıma, başıma ve karnıma vurdu. Bana vurmasından dolayı şikayetçi değilim. Yüzüne yumruk attığımı söylüyor ama kafasına o kadar yumruk atsam beyin kanaması geçirirdi. Dilan eve geldiğinde kıyafetiyle geldi pijamasıyla dışarı çıktı. Hürriyetinden yoksun bıraktığım bir insan nasıl kıyafetini değiştirir. 8 yıl önce tıp fakültesinden mezun olduğum zaman insanı öldürmek için değil yaşatmak için çalışan bir insan olacağıma söz verdim. Ciğeri sönen bir insanın ameliyat olması ve yoğun bakıma alınması gerekiyor. Olaydan iki gün sonra televizyonlara çıktı. Hekim olduğum için meslekten men edilmemi istiyor. Olaydan bir hafta önce Antalya Kemer'e benimle tatile geldi. Gece eve gidemem diyen insan tatile benimle gelemez. Ben herkesten özür dileyerek affınıza sığınıyorum" diye konuştu.

"ÖLÜME TESLİM OLMAYI DÜŞÜNDÜM"

Olay günü Sinan'la yemek yemek için buluştuğunu aktaran Dilan Tali, "Gidip orada oturduk. Sinan o gün gergin bir gün yaşamıştı. Benden önce kimle birlikte oldun, neden ayrıldın diye sordu, bende sanane dedim. Sonrasında tuvalete gideceğini söyleyerek mekandan çıkmış. 10 dakika sonra beni arayarak hesabı ödediğini, mekandan ayrıldığını söyleyerek küfürler etmeye başladı. Bana kaç kişiyle birlikte oldun diyerek telefonu suratıma kapattı. Mekandan çıktığımda Sinan'ın beni gelip alacağını düşündüm sonra tekrar arayarak küfürler etti. Ben yoldan geçen araçlardan rahatsız olduğum için gelip beni almasını söyledim ancak o sadece bana küfürler etti. Cemal'ini arıyorum ya şimdi konuş ya da sonsuza kadar sus dedi. Sinan benim akrabam olan Cemal isimli şahısla görüştüğümü düşünüyordu. Olaydan bir gün önce kedi kustuğu için Sinan bana gidip bakar mısın dedi bende tamam dedim. Evin anahtarı bende hep vardı. Sinan beni almayınca taksi çağırdım taksi ile Sinan'ın evinin oraya gittim bekle cüzdanımı alıp geleceğim dedim. Önceki gün Sinan'da kaldığım için cüzdanım Sinan'ın evindeydi ondan dolayı oraya gittim. Evin içerisine girdiğimde Sinan oturma odasında oturuyordu, uyumuyordu. Cüzdanımı aldım, Sinan bana gel konuşacağız dedi. Mutfaktan bıçağı alarak geldi, oturduğu süngere sapladı ve bana konuşacaksın dedi. Ne anlatayım dedim bana yumruk atmaya başladı. Canım acıdığı için dur konuşacağım dedim. Hiç olmayan isimler vererek konuştum ki bana vurmasın. Sinan duyunca daha çok sinirlendi ve daha çok vurmaya başladı. Ben yere düştüm, ilk bıçak darbesi sırtımdan oldu. Ölümcül darbeyi sırtımdan alınca akciğerim sönmeye başlamış. Fiziksel saldırı yaptığı zaman elindeki bıçağı da bana doğru sallıyordu. Bacağımdan ve kollarımdan bıçak darbesi ile yaralandım. Saçımdan tutarak bıçakla kesti. Beni yere yatırıp boğazımı sıkarak uzun bir süre nefesiz bıraktı. Bir ara kollarımı bırakıp ölüme teslim olmayı düşündüm. Beni boğarken Sinan'a vurmaya çalıştım. Bu sefer de ayağıyla ağzıma bastırdı. Sonra sol gözüme yumruk attı. Gözümden kan aktı. Kanı görünce senin gözlerini oyacağım dedi. Sinan'a yalvardım ve sakinleşmesini istedim. Bıçağı boğazıma dayadı. 'Ben ölürsem annem çok üzülür, sen cezaevine girersin, senin de annen çok üzülür' deyince kolumdan tutup camın oraya götürmeye çalıştı. Camın önünde çığlık atmaya başladım. Sinan camı açarak 11'inci kattan beni atacağını söyledi. Peteğe tutunduğum için kafamı defalarca peteğe vurdu. Artık Sinan'da yorulmuştu, ben ayağa kalkar kalkmaz kapıya doğru koştum. Kapıyı açtım, bir şey söylemeden karşı komşunun evine daldım. Ev sahibine kapıyı kapat ambulans ve polisi ara ben yaralıyım dedim. Ev sahibi polisi ve ambulansı aradı sonra ambulansla hastaneye götürdüler beni.

Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum. Üzerime attığı suçları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.