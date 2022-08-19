Dilan’ın katilinin 14 yıl hapsi istendi

İstanbul Sarıyer'de 4 Şubat'ta günü Tiktok isimli uygulama üzerinden aynı kadınla sevgili olmaya çalışan iki arkadaş arasında kavga çıktı. 40 yaşındaki Özkan Şenel, Tiktok uygulaması üzerinden arkadaşı 30 yaşındaki Kamil Dalkıran'ın sahte bir hesapla kız arkadaşının arasını açtığını düşünerek beline koyduğu silahla arkadaşının ikametine gitti. Taraflar arasında tartışma başladı. Özkan Şenel belindeki silahı çıkararak Kamil Dalkıran'ın telefonunu istedi. Olayın büyümesi üzerine Kamil Dalkıran'ın ailesi ve komşuları da kavgaya dahil oldu. Kamil Dalkıran'ın yeğeni 14 yaşındaki Dilan Teker'de kavgaya karışarak Özkan Şenel'e 'Ağabeyimin telefonunu almaya hakkın yok geri ver' diyerek müdahalede bulundu.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU BOYNUNDAN VURDU

Özkan Şenel kavga sırasında silahını ateşleyince çıkan mermi 14 yaşındaki kız çocuğunun boynuna isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Özkan Şenel ise mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Aldığı darbelerden dolayı susma hakkını kullanan saldırgan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şenel hakimlikte kavganın Tiktok'ta yaşanan tartışmadan dolayı çıktığını, arkadaşı Kamil Dalkıran'ın sahte hesap açarak kız arkadaşıyla arasını açtığını söyledi. Öfkelendiği için silahla birlikte arkadaşının ikametine giderek silah çektiğini kabul eden şüpheli, 14 yaşındaki kız çocuğunu kazayla vurduğunu belirtti. Genç adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TİKTOK'TAN CİNAYETE

Dilan'ın vurulması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Kamil Dalkıran, olayın Tiktok isimli uygulamada bir kadınla sevgili olmak amacıyla çıktığını, kendisinin sahte bir hesap açarak Özkan Şenel'le sevgili olan kadına mesajlar atarak uyarıda bulunduğunu bunun üzerine Şenel'in ikametine gelerek silahla tehditler savurduğunu anlattı. Dilan Tekel'in kendisini tehdit edip telefonunu alan Özkan Şenel'e müdahale ettiği sırada vurulduğunu anlatan Kamil, ''Komşumuzun kızı Özkan'a müdahale etmek istedi. Özkan Şenel'de Dilan'a 'Karışma sen kenara gel' diyerek köşe sıkıştırdı. Bu sırada elindeki silahı bir el ateşledi. Dilan Tekel kanlar içerisinde kalınca Özkan Şenel kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri saldırganı yakalayarak linç etmeye başladı. Daha sonra polisler olay yerine gelerek Özkan Şenel'i alıp uzaklaştı.'' diye konuştu.

BİTKİSEL HAYATTA

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Adli Tıp Kurumu raporda mağdur Dilan Teker de meydana gelen yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu ve Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilir derecede hafif nitelikte olmadığına dair rapor verdi. Savcılık Özkan Şenel hakkında, 'Silahla Tehdit, Taksirle Ölüme Neden Olma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından dava açtı. 14 yıla kadar hapsi istenen Şenel, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.