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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Dilara öldüğüyle kaldı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Dilara öldüğüyle kaldı
Erzurum'da yaşayan Dilara Köç (20), geçen yıl 12 katlı bina inşaatından atlayarak intihar etti. İş arkadaşı Çağla Fatmanur Eğilmez'in (23), Dilara Köç'ü (20) yasak aşk yaşadığı müdürü Ali K. ile fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Eğilmez hakkında Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savcı, Eğilmez'in "taksirle ölüme neden olma" ve "şantaj" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Eğilmez'in "taksirle ölüme neden olmaktan" beraatine, "şantajdan" 2 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası ve 30 bin TL para cezasına çarptırdı. Genç kızın ailesinin avukatı Murat Köç, "Şantajın intihara sürüklediği gözardı edildi. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

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Dilara öldüğüyle kaldı
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