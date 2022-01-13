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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Dilara son yolculuğuna uğurlandı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Dilara son yolculuğuna uğurlandı

Eski nişanlısının silahla vurarak öldürdüğü Avukat Dilara Yıldız, Samsun’da toprağa verildi. Acılı anne, cinayetin planlı işlendiğini söyledi

Eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürülen İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) Samsun'da toprağa verildi. Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki evine getirilerek alınan helalliğin ardından Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi. Yıldız'ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde geldi. Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, "Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun'da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş" dedi. Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Dilara son yolculuğuna uğurlandı
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