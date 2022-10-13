Dilara’yı ölüme götüren sır bu mesajlarda

Erzurum'da Dilara Köç'ün (20), bir inşaattan atlayarak ölmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıktı.İddiaya göre evli olan Koldan ile Çağla Fatma Eğilmez (23) yasak aşkları yaşıyordu. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları 2 ay önce Koldan'ın eşine gönderildi. İkili fotoğrafları Köç'ün gönderdiğini düşününce aralarında husumet başladı. Bunun üzerine işyeri sahiplerine konuşan Köç, yaşananları anlatıp, işten ayrıldı. Bunun üzerine Eğilmez, Köç'ü eski sevgilisi Bedirhan Ö.'nün cep telefonunda bulunan müstehcen fotoğraflarıyla tehdit edildi. Eğilmez, Köç'e "Bu olayı düzeltmezsen, fotoğraflarını adresine gönderirim" mesajı attı. Köç 2 arkadaşının evindeyken, Eğilmez'de, arkadaşı Şeyma Nur C. ile birlikte evin önüne geldi. Köç bir kez daha fotoğrafları kendisinin göndermediğini söyledi. Arkadaşının "Yapma intihar edecek" uyarısına "Ederse etsin" diye cevap veren Eğilmez ise tehditlerni sürndürdü.Eğilmez, evin önünden ayrıldıktan sonra da tehdit mesajlarını sürdürdü. Köç ise telefonunu ve montunu bırakıp ağlaya ağlaya evden çıktı. Köç, minibüsle gittiği inşattan atlayarak hayatına son verdi. Köç'ün iki arkadaşı aralarında "Çağla, ya bu gece bunu babasına öldürtür, ya da özür diletir" mesajları gönderdi. Polis, Bedirhan Ö.'nün cep telefonu incelemeye gönderdi."Şantaj yoluyla intihara sürükleme" suçundan tutuklanan Çağla Fatma Eğilmez ifadesinde, "Eğer bu işi çözmezsen ailene durumu bildirip onlarla çözmemiz gerekecek" dediğini, genç kızın eski sevgilisinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve 1 aydır kendini öldürmek istediğini öne sürdü. Eğilmez'in tehdit, yaralama, şantaj, hakaret gibi 22 ayrı suçtan kaydının bulunduğu da öğrenildi.