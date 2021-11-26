Dilek Anne’nin büyük fedakârlığı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Dilek Tutal, bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapıyor. Hem kızını okutuyor hem de geçimini sağlıyor
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Dilek Tutal, 18 yaşındaki kızını tek başına mücadele ederek büyüttü. Kızının okuması ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için iş ayırmaksızın gece gündüz çalışan Tutal, şimdi de Gebze'de bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapıyor. Yaptığı işten mutluluk duyduğunu ve zevk aldığını söyleyen Tutal, işten arta kalan zamanlarında da evinde kızıyla vakit geçirip, örgü örüyor ve çiçekleriyle ilgileniyor. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler, kadın pompacıyı gördükleri zaman şaşkınlığını gizleyemiyor. Erkeklerin arasında gocunmadan çalışıp ekmeğini taştan çıkaran Tutal, mücadelesiyle çevresinden takdir topluyor. Evini geçindirebilmek için her türlü işte çalıştığını söyleyen Dilek Tutal, "Herhalde bu sonuncusu diyorum. Çünkü ben 40-45 yaşıma kadar fabrikada üretimde çalıştım. Belirli bir yaş düzeyinin üzerinde fabrikalar eleman almamaya başladılar. Çok uzun süre işsiz kaldım. Değişik işleri yapmayı çok severim. Buraya başvurdum ve işi de çok sevdim. Daha sonra 'Ben bu işi keşke daha önce yapsaydım' dedim. Zevkli bir iş, böyle bir imkan tanıyan başta patronlarımız olmak üzere herkese gerçekten çok minnettarım. Sonuçta benim yaşım 53, böyle bir yerde çalışmasam nerede çalışacaktım? Benim evim kira, çocuğum var, okutuyorum, tek başımayım. İş çok güzel, zevkli de. Bana göre bir zorluğu yok, daha zor işlerde çalıştım çünkü. Hanım hanımcık bir yapıya sahip olamadım hiç. Çünkü kendimi bildim bileli evimi geçindirmek zorundayım. Hanım hanımcık işlere yönelemiyorsun, çünkü mesleğin yok. Bulduğun işi yapmak zorunda oluyorsun" dedi. İHA