Gemi yönetiminin elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum. Gerekenleri yapıp kayıtları incelemiş, olayın gerçekleştiği bölgeye intikal edip yerel denizcilik birimlerine haber vermişlerdir. Daha sonra rotalarına geri dönmüşlerdir çünkü bu bir seyahat gemisi, arama kurtarma birimi değil. Sorumlu oldukları binlerce yolcu var.

Kaza detaylarına gelirsek, gemide güvenlik gerçekten çok önemli bir konudur. Önlemler daha gemi yapım aşamasından itibaren göz önünde bulundurulur. Siz aslında etrafınızda güvenli duvarı ile çevrili bir fanus içerisinde seyahat edersiniz. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi kısmına gelirsek bu çok zor bir olaydır çünkü yanlışlıkla, kazayla, ayağın kayması vb. bir durum ile düşülebilecek yerler değillerdir. Balkonlar tümüyle camdan oluşur, parmaklık vardır.

Yükseklikleri rahatlıkla orta boylu bir insanın göğüs hizasına kadar gelir. Düşmek mümkün değildir. Atlamak için ise çaba göstermeniz gerekir çünkü ayağınızı üzerine atmanız kolay değildir. Sandalyeye çıkmanız gerekir. Alkollü birisinin düşmesi de düşük ihtimal. Ayrıca yolcuların yaptıkları harcamaların kayıtlarına ulaşılabilir. Dilek Hanım ve seyahat arkadaşının alkol alıp almadığı öğrenilebilir.