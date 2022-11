Tahmini mürettebat sayısının 700-800 olduğunu düşünüyorum. Tüm mürettebatı sorgulamak anlamsız. Kamaraların temizliğinden sorumlu mürettebatın çalıştığı yerler belirlidir. Onlara da muhakkak sorulmuştur. Bu tür durumlarla ilgili çok katı kurallar vardır gemide. Kamera kayıtlarının verilmemesi kısmına ise katılmıyorum, paylaşılmamaları için zorluk çıkarılmaz, belki resmi prosedürler olabilir.

Surveillance departmanının görevi güvenlik kameralarını an be an izlemek olsa da, gözlenecek yer çokluğu ve kamera sayısından dolayı meydana gelen olayları anlık yakalamak imkansız. Zaten bu yüzden sistemler düzenli yedek alırlar ve hiçbir kayıt silinmez. Olay saatinde söylenen 'bir karartının denize düşmesi' durumunun doğru olduğunu düşünüyorum çünkü ışığın durumu, düşen cismin hızı, kameranın konumu vb. faktörler kusursuz görüntü alma imkanı tanımaz. Tatbikat yapılsa, tanıdığınız biri suya atlasa dahi, görüntülerden kimliğini saptamak mümkün olmayabilir.