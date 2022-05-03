Dilencilere müdahale etmek isteyen polise araba çarptı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ankara Bulvaru ile Üçgen Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bölgede görevli polis memuru Mustafa Demir, devriye gezdiği esnada dilencileri gördü. Dilencilere müdahale etmek için polis aracından inen Demir yolun karşısına geçmek istedi.

Yolun karşısına geçmek için harekete geçen Demir'e bu esnada Bilal İsanç'ın kontrolündeki otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu polis memuru Demir yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri polis memuruna, olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polise çarpan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.