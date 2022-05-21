Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırd



Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiye dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uyguladı.