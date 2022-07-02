Dilencilerin yeni oyunu! Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı. Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye 'Kabahatler Kanunu' gereği cezai işlem uyguladı.