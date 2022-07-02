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Giriş Tarihi: 2.7.2022 12:09 Son Güncelleme: 2.7.2022 12:10

Dilencilerin yeni oyunu! Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

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Dilencilerin yeni oyunu! Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, çöpten alarak ekmek yiyen bir dilenciyi çevirdi. Yapılan kontrollerde ekmeklerin arasına gizlenmiş 2 bin 400 TL para çıktı.

Eyüpsultan'da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden, ekmeklerin arasına gizlediği 2 bin 400 TL çıktı.

İlçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürün Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı. Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye 'Kabahatler Kanunu' gereği cezai işlem uyguladı.

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Dilencilerin yeni oyunu! Ekmeklerin arasından 2 bin 400 TL çıktı
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