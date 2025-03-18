Dilencinin elindeki lüks telefon görenleri şaşkına çevirdi!

Özel bir hastaneye hasta götüren bir vatandaş, hastane önünde dilencilik yapan kadını, son model telefonla konuşurken fark etti. Gördükleri karşısında şoke olan vatandaş, cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Kadının dilencilik yaptığı noktadan ayrılarak başka bir yere gittiğini gören vatandaş, onu takip ederek para veren kişileri de kaydetti. Kadının topladığı parayı saydığı anları görüntüleyen vatandaş, yaşananlara tepki gösterdi. Olayı görüntüleyen vatandaş, "Bu kadın ise insanlara duygu sömürüsü yaparak para topluyor ve bu şekilde pahalı telefonlar alabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir durum." şeklinde konuştu.

Olay, dilencilik yapan bazı kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı konusunda tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı denetimleri artırması gerektiğini belirtti.