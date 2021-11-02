Dili boğazına kaçan minik Alperen hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi Taşyazı Mahallesinde yaşayan Aydın ailesi çocukları akşam saatlerinde yatağında hareketsiz halde buldu. Ailesinin 112 Acil Servisi araması üzerine eve gelen sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine olay yerine adli tabip ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından adli tabip tarafından yapılan muayenede küçük çocuğun dilinin boğazına kaçtığı ve solunum yetersizliği nedeniyle öldüğü ön teşhisi yapıldı. Minik Alperen'in bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Alperen Aydın'ın cesedi daha sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.