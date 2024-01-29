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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Dilovası, kentsel dönüşümle güçlendiriliyor

Dilovası’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor

Dilovası, kentsel dönüşümle güçlendiriliyor
Kocaeli Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 488.41 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgede, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde öncelikli 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. Bu çerçevede, yaklaşık 1 milyar TL gibi bir bütçe ile 1 ve 3. etap için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. 2. etap için kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı 1. Etap kapsamında rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24.6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması 1.5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.



Birinci bölge uygulama alanı sınırı içerisinde 2 etapta konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. etapta 651 konut, 12 dükkan, cami, 2. etapta 872 konut ve 10 dükkan olmak üzere toplamda bin 523 konut, 22 ticaret ünitesi yapılacak. 1. etapta 651 konut, 12 dükkan ve cami inşaatları ile "Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin" ihalesi yapıldı. İhale süresi 650 gün olarak belirlendi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı. 1. etap 651 konut, 12 dükkan ve 34 bloktan oluşuyor. 24 bloğun kaba inşaatı tamamlandı, 4 bloğun ise kaba inşaatı devam ediyor. Ayrıca 6 bloğun temeli atıldı. Proje kapsamında kalan öncelik olarak 3. etapta yer alan 11.5 hektarlık alanda ve 2. etapta yer alan 21.5 hektarlık rezerv alanda kamulaştırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülüyor. Projenin 3. etabında acele kamulaştırma davası tamamlandı. 2. etapta ise acele kamulaştırma işlemi yüzde 80 oranında tamamlandı. İHA

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Dilovası, kentsel dönüşümle güçlendiriliyor
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