Dilovası patlamasında belediye başkan yardımcıları ve personeli tutuklandı

Ruhsatsız ve izinsiz olduğu iddia edilen, dönemsel şikayetlere rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ileri sürülen mahalle arasındaki dolum tesisinde yaşanan feci olayın ardından adli süreç derinleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, 8 ismin de tutuklanmasına karar verdi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Kamu görevlilerinin; kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilen tesise yönelik denetim yetersizliği, yasal işlemlerin eksik bırakılması ve görevde ihmal iddialarıyla suçlandığı dosyada tutuklanan isimler şunlar:

Necati Temiz – Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı

Hüseyin Öztürk – Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Mevcut Başkan Yardımcısı)

Cihan Sorgucu – Eski Yapı Kontrol Müdürü

Selim San – Eski Yapı Kontrol Müdürü

Muammer Telli – Yapı Kontrol Müdürü

Cengiz Taşdemir – Eski Zabıta Müdürü

Nizamettin Balcı – Zabıta Müdür Vekili

Ömer Kocabay – Zabıta Personeli