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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Dilovası’na 4 yılda 4 milyar 100 milyonluk yatırım

Dilovası’na 4 yılda 4 milyar 100 milyonluk yatırım
Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 4.5 yıllık görev süresi boyunca Dilovası'na kazandırdığı hizmet ve eserleri "Dilovası'nda iz bırakan eserler" programında anlattı. Başkan Şayir, "2019 yılında teşkilat mensuplarımızın teveccühü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile Dilovası Belediye Başkan adayı gösterildim. Sevdamız, Dilovamıza hizmet yoluna çıkarken, Dilovalı hemşerilerimizden destek talep ettik. O gün, Dilovamızı daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğimizin sözünü vermiş ve taahhütlerde bulunduk. 54 projeden oluşan bu taahhütleri de seçim beyannamemizde bir araya getirerek vatandaşlarımız ile paylaştık. Dilovalıların büyük teveccühü ve desteği ile göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, verdiğimiz bu sözleri yerine getirebilmek için ekibimiz ile omuz omuza verdik. O günden bugüne 4.5 yıl geçti" dedi. Şayir, "Merkezi Hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Sanayicilerimiz ile omuz omuza vererek ilçemize iz bırakan onlarca eseri kazandırdık" diye konuştu. Başkan Şayir, göreve geldiği günden bu yana Merkezi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi olarak Dilovası'na 4 milyar 100 milyonluk yatırım yapıldığının altını çizdi.

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Dilovası’na 4 yılda 4 milyar 100 milyonluk yatırım
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