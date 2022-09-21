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Giriş Tarihi: 21.9.2022 22:53

Dilovası'nda çıkan yangın 55 saat sonra söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü

DHA
Dilovası’nda çıkan yangın 55 saat sonra söndürüldü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı.

Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

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Dilovası'nda çıkan yangın 55 saat sonra söndürüldü
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