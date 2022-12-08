Dilovası’nda hayvan katliamıyla ilgili belediyeden açıklama: Sorumlu ya da sorumlular...

"SORUMLU YA DA SORUMLULARIN BULUNARAK GEREKLİ CEZAYI ALACAKLAR"

Görüntülerin sosyal medyadan yayılması sonrası açıklama yapan Dilovası Belediyesi, "04 Aralık 2022 Pazar günü ilçemiz sınırlarında bulunan kırsal alanda yaşamını sürdüren köpeklerin kötü niyetli kişi yada kişiler tarafından zehirlenerek katledildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Konu ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerimiz ile işbirliği halinde çalışmalar başlatılmış olup, adli tip raporlarından sonra sorumlu ya da sorumluların bulunarak gerekli cezayı alacaklarına dair güvenimiz tamdır" ifadeleri kullanıldı.