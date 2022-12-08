Dilovası’nda hayvan katliamıyla ilgili belediyeden açıklama: Sorumlu ya da sorumlular...

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan ölü sokak hayvanlarının görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Kocaeli Dilovası İlçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, hayvanlara verilen yemeklere zehir konularak katledildiği ileri sürüldü.
Paylaşılan görüntülerde hayvanların içler acısı hali gözler önüne serildi.
"SORUMLU YA DA SORUMLULARIN BULUNARAK GEREKLİ CEZAYI ALACAKLAR"
Görüntülerin sosyal medyadan yayılması sonrası açıklama yapan Dilovası Belediyesi, "04 Aralık 2022 Pazar günü ilçemiz sınırlarında bulunan kırsal alanda yaşamını sürdüren köpeklerin kötü niyetli kişi yada kişiler tarafından zehirlenerek katledildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Konu ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerimiz ile işbirliği halinde çalışmalar başlatılmış olup, adli tip raporlarından sonra sorumlu ya da sorumluların bulunarak gerekli cezayı alacaklarına dair güvenimiz tamdır" ifadeleri kullanıldı.