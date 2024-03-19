Dilovası’nda korkunç cinayet: Husumetlisini vurup başında bekledi

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Dilsikelesi Mahallesi 702 Sokak'ta görgü tanıklarının ifadesine göre aracını park eden Emre Taşdemir, araçtan iner inmez Ü.Y. tarafından ateş açılması sonucu yere düştü. Saldırgan, olayın ardından bir süre olay yerinde bekleyip, ardından silahını yere atarak kaçtı.

6 BOŞ KOVAN

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Taşdemir'e ilk müdahaleyi yaptı ve hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak ağır yaralı olan Taşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin işlendiği yerde inceleme yapan olay yeri ekipleri, çevrede boş mermi kovanı buldu. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan saldırgan Ü.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.