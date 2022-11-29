Din Kültürü öğretmeni olmak istiyordu; ölüm onu yolda yakaladı

Geçtiğimiz yıl bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fatmanur Korkmaz'ın en büyük hayali öğretmen olmaktı. Eşinin de desteğiyle tekrar sınavlara hazırlanan Korkmaz, Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanarak 4 ay önce okula kaydını yaptırdı. Gündüz çocuğuyla ilgilenen Fatmanur Korkmaz; akşamları ise okula gidiyordu. Korkmaz, dün akşam saatlerinde okulun bitmesinin ardından evine gitmek için her zaman olduğu gibi Ezine minibüslerine binerek yola çıktı.