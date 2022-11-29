Din Kültürü öğretmeni olmak istiyordu; ölüm onu yolda yakaladı

Çanakkale Merkeze bağlı İntepe Mevkii'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ön lisansını tamamlayan Fatmanur Korkmaz (26) iki yıl önce hayatını İsmail Hakkı Korkmaz ile birleştirdi.
Geçtiğimiz yıl bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fatmanur Korkmaz'ın en büyük hayali öğretmen olmaktı. Eşinin de desteğiyle tekrar sınavlara hazırlanan Korkmaz, Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanarak 4 ay önce okula kaydını yaptırdı. Gündüz çocuğuyla ilgilenen Fatmanur Korkmaz; akşamları ise okula gidiyordu. Korkmaz, dün akşam saatlerinde okulun bitmesinin ardından evine gitmek için her zaman olduğu gibi Ezine minibüslerine binerek yola çıktı.
İntepe mevkiinde minibüsten inen talihsiz kadına karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre yola savrulan genç kıza ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ulaşırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın; olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberi üzerine olay yerine gelen Çanakkale Fen Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İsmail Hakkı Korkmaz sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çevredeki site sakinleri bölgeye uzun süredir üst geçidin yapılmamasına tepki gösterdi.