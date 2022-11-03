Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı! 3 Kasım 2022 Exxen Tv ile Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı kesintisiz ve şifresiz izle

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle... Gerek Süper Lig'e gerekse Avrupa Ligi'ne oldukça iddialı bir giriş yapan sarı kanaryalar bu akşam Ukrayna'ya misafir olacak. Kadıköy'e eli boş dönmek istemeyen sarı lacivertli ekip Rennes - Larnaca maçının sonucuna göre lider olarak direkt son 16 turuna katılma şansı elde edebilecek. Maçı naklen izlemek isteyenler Exxen Tv Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek. İşte 3 Kasım 2022 Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı kesintisiz ve şifresiz izle.
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, gruptaki 6. ve son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olmaya hazırlanıyor.
Rakibiyle sahasında oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertliler, grubunu lider tamamlaması halinde adını son 16'ya yazdıracak ve büyük bir başarıya imza atacak.
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı tarihi, canlı yayın kanalı, saati ve maça dair tüm merak edilenler şöyle;
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Kiev Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı, 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı, dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek için Exxen üyeliği almak gerekiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj
2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj
3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj
4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj