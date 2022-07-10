Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk engelini bu ay geçmeye çalışacak 20 Temmuzda oynanacak maç için heyecan dorukta. Erkenden kadrosunu toparlamaya çalışan ve transferlerini erkenden yapan sarı kanarya, Ukrayna temsilcisine karşı hazırlıklı olmak istiyor. Vatandaşlar da Dinamo Kiev Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!