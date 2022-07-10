Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk engelini bu ay geçmeye çalışacak 20 Temmuzda oynanacak maç için heyecan dorukta. Erkenden kadrosunu toparlamaya çalışan ve transferlerini erkenden yapan sarı kanarya, Ukrayna temsilcisine karşı hazırlıklı olmak istiyor. Vatandaşlar da Dinamo Kiev Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
FENERBAHÇE KURADA DINAMO KIEV'İ ÇEKTİ
Geçtiğimiz ay yapılan kura çekiminde Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çekti. Böylece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rakibi Dinamo Kiev oldu.
FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe Dinamo Kiev'i geçerse muhtemel rakipleri şunlar olacak:
Monaco
Sturm Graz
Union Sg
Midtjylland/Aek Larnaca