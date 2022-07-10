Haberler Yaşam Haberleri Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:57

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçtiğimiz ay Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin ikinci ön eleme rakibi belli oldu. Böylece sarı kanarya, Dinamo Kiev ile eşleşti. Vatandaşlar da Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayımlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. tur Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk engelini bu ay geçmeye çalışacak 20 Temmuzda oynanacak maç için heyecan dorukta. Erkenden kadrosunu toparlamaya çalışan ve transferlerini erkenden yapan sarı kanarya, Ukrayna temsilcisine karşı hazırlıklı olmak istiyor. Vatandaşlar da Dinamo Kiev Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE KURADA DINAMO KIEV'İ ÇEKTİ

Geçtiğimiz ay yapılan kura çekiminde Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çekti. Böylece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rakibi Dinamo Kiev oldu.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i geçerse muhtemel rakipleri şunlar olacak:

Monaco

Sturm Graz

Union Sg

Midtjylland/Aek Larnaca

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 19 – 20 Temmuz arasında, rövanş maçı ise 26 – 27 Temmuz arasında yapılacak.

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı şekilde yayınlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA