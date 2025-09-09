Haberler Yaşam Haberleri Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 9.9.2025 10:18

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 8 maçlık serisine bu ay başlayacak. İlk olarak deplasmanda Dinamo Zagreb ile kritik bir sınava çıkacak sarı lacivertliler araştırmalara hız kazandırdı. "Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları taraftarlar arasında yoğun biçimde araştırılıyor. İşte, kaşrılaşmaya dair merak edilenler:

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, zorlu Dinamo Zagreb deplasmanıyla Avrupa heyecanına başlayacak. Sarı-lacivertliler için bu ilk maç büyük önem taşıyor. Taraftarlar, "Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. Hem skor hem de izlenme açısından kritik bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğunda moral yükseltici bir adım olabilir. İşte tüm detaylar…

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı, 24 Eylül Çarşamba günü, TSİ ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşılaşmasının yayıncı kanalı henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

ARKADAŞINA GÖNDER
Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz