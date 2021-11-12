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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:23 Son Güncelleme: 12.11.2021 13:36

Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma

Gaziantep’te 10 Kasım günü bir okulda düzenlenen Atatürk’ü anma etkinliğinde okuduğu şiirle dini değerleri aşağılayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir ortaokulda düzenlenen Atatürk'ü anma etkinliğinde okuduğu şiirle dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle bir öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir öğretmenimizin okuduğu şiir ile ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan olaya tepki gösteren Vali Davut Gül de yaptığı açıklamada Şehitkamil ilçesinde bulunan Vicdan Ahmet Güner Ortaokulunda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan 'şiir' konusunda soruşturma açıldığını duyurarak, "İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildi" dedi.

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Dini değerleri aşağılayan öğretmene soruşturma
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