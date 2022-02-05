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Giriş Tarihi: 5.2.2022 19:53 Son Güncelleme: 5.2.2022 19:58

Dini nikahla eşini öldürdü: 2 saat sonra yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dini nikahla eşini öldürdü: 2 saat sonra yakalandı

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki Ozan D. tartışma yaşadığı dini nikahlı eşi Hasret D.'yi (20) silahla vurarak, öldürdü. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, Hasret D.'nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri Ozan D.'yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı. Ozan D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ozan D. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Dini nikahla eşini öldürdü: 2 saat sonra yakalandı
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