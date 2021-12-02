Dini nikahlı eşini 104 yerinden bıçaklamıştı! Hakim karşısına çıkan sanıktan akılalmaz savunma





"İKİ BIÇAKLA BANA SALDIRDI"



Sanığın ardından söz alan Aysel Perkgün, olay günü Duran'ın kendisine 'Babamla aranızda ne var?' dediğini savundu. Perkgün, "Olay sabahı Salihli'ye asma yaprağı almaya gitmiştik. Akşam dönerken Feyzo babasından 100 lira borç aldı. Tekel bayiinden rakı aldıktan sonra eve geçtik. Ona masa hazırlamamı söyledi. Beraber masayı hazırladık. Ardından duşa girdi ve çıktıktan sonra abdest aldı. Kendisine, 'Şimdi alkol alacaksın. Neden abdest aldın?' diye sordum. Rakı içerken bana da zorla içirdi. Panjurları kapatmak için pencereye uzanınca beli açıldı ve belinde 2 bıçak olduğunu gördüm. 3 yıldır sistematik olarak şiddet görüyorum. Bana bir şey yapacağını hissettim. Ayağa kalkmamı ve bir şey konuşacağını söyledi. Kucağımda çocuk olduğu için kalkamayacağımı söylediğimde rakı şişesini kafamda kırdı. Banyoya götürüp ittirdi. Yerler ıslak olduğundan yere düştüm. 'Babamla aranızda ne var?' diye sorduktan sonra belindeki iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı" ifadelerini kullandı.