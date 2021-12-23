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Giriş Tarihi: 23.12.2021 05:12

Dini nikahlı eşini sopayla darbedip, bıçakladı

DHA
Dini nikahlı eşini sopayla darbedip, bıçakladı

Adana'da Serkan T. (41), otele başka bir erkekle otele girdiğini iddia ettiği Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Sara B.'yi (26) otel içinde demir sopayla darbedip, bıçakla yüzünden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Serkan T., elleri kanlı halde polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 03.30 sırasında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Birkaç yıl önce dini nikahıyla evlendiği Suriye uyruklu eşi Sara B.'nin bir süredir eve gelmediğini öne süren Serkan T., iddiaya göre takip etmeye başladı. Bir otele giren eşinin ardından içeri giren Serkan T., yanında bir erkek olduğunu iddia ettiği Sara B.'ye saldırdı. Sara B.'yi demir sopayla vurarak darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakladı.

Yaralı kadın can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı. Yaralı kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sara B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ'

Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazeticilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu. Polis aracına birdirilirken görüntülenmemek büyük çaba sarf eden şüpheli "Çekmeyin, Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Gözaltına alınan Serkan T., polis merkezine götürüldü.

Otelde yapılan incelemede ise olayda kullanılan kırık bıçak ve demir sopa bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Dini nikahlı eşini sopayla darbedip, bıçakladı
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