Haberler Yaşam Haberleri Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın
Giriş Tarihi: 15.9.2022 17:03 Son Güncelleme: 15.9.2022 17:08

Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın

Kayseri'de daha önce gayri resmi evlilik yaptığı kadını silahla vurduktan sonra kiralık araçla kaçan K.S, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gazetecilere ve eski eşine tehditler savuran K.S, “Bu işin fragmanıydı. Daha cehennemi yaşayacaksın!" diyerek eski eşine mesaj gönderdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın

Merkez Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde 4 gün önce gayri resmi evlilik yaşayıp ayrıldığı R.G. adlı kadını silahla vurarak yaralayan K.S, kiralık araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.S'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerinde bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

"DAHA CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN"

Özel harekât polislerinin de katılımı ile düzenlenen operasyonla eve baskın yapıldı. K.S, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirilen K.S, çıkışta gazetecilere ve eski eşine tehditler savurdu.

K.S kameralara bakarak eski eşine "Bu işin fragmanıydı. Daha cehennemi yaşayacaksın. Bekleyin oğlum bekleyin" dedi. K.S daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın
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