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Giriş Tarihi: 27.6.2023 12:53 Son Güncelleme: 27.6.2023 12:58

Dini nikâhlı olduğu kocasını sokak ortasında öldürdü

Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir kadın imam nikâhlı eşini yol ortasında silahla vurarak öldürdü.

ENES GÜNEŞ
Dini nikâhlı olduğu kocasını sokak ortasında öldürdü

Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda Ahmet C. ile dini nikâhlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında yolda yürürken bir anda hem daha önce yaşadıkları bir olay hem de alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etmeye başladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dini nikâhlı olduğu kocasını sokak ortasında öldürdü
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