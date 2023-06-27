Dini nikâhlı olduğu kocasını sokak ortasında öldürdü

Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda Ahmet C. ile dini nikâhlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında yolda yürürken bir anda hem daha önce yaşadıkları bir olay hem de alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etmeye başladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.