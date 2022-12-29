Dini Terimler Sözlüğü - Tasavvuf Terimleri, İslami Dini Kelimeler ve Anlamları

Dini terimler sözlüğü, İslami dünyada Müslümanların bilmesi gerektiği önemli terimleri içerir. İslamiyet'in içinde olan kişiler özellikle bu terimler üzerinde araştırmalar yapmıştır. Kimi dini kelimeler gündelik konuşma dilimize de geçmiştir. Diyanette de geçen bu dini terimler şimdiki hayatı kapsadığı gibi kimisi öldükten sonraki ahiret zamanını da kapsamıştır. Müslümanların anlamını bilmediği bu dini terimler İslamiyet'te oluşan ve günümüze kadar gelebilen, çoğunlukla kökeni Arapça olan terimlerdir. Allah'ın varlığını anlatan mistik bir dini uygulama olan tasavvufi kelimeler ve anlamları da çok sık merak edilmiştir. Tasavvuf terimleri yanı sıra, İslami dini kelimeler ve anlamları da çok sık araştırılmıştır. Kullanıcılar tarafından merak edilen dini terimler sözlüğü yazımız sizlerle.

Dini Terimler Sözlüğü

Dini terimler sözlüğü Müslüman kişiler tarafından merak edilen terimleri içerir. Çok sık duyduğumuz ve anlamını tam olarak bilemediğimiz bu dini sözlükler, pek çok yerde karşımıza çıkmıştır. Bu tür terimlerden bazıları şunlardır;

Abdest, ahiret, ateist, ashap, berat, bedevi, caiz, cami, cennet, cehennem, ezan, farz, fitre, fitne, hutbe, ihlas, iftar sünnet, helal, mübah, mekruh, haram, fıkıh, hacamat, halife, istiğfar, kefaret, mahşer, münafık

Dini Kelimeler ve Anlamları

Dinİ kelimeler ve anlamları Müslümanlar tarafından araştırılmıştır. Dilimize Arapçadan geçen bu terimlerin bazılarını da günlük dilimizde de çok sık kullanılmıştır. Dini terimler ve anlamları şu şekildedir;

Abdest: Birçok ibadetin yerine getirilmesinde, vücudun bazı bölümlerinin su ile temizliğinin yapılmasında önemlidir.

Ateist: Tanrının varlığını ve birliğini reddeden ve bu fikre inanan kimseye ateist denir.

Beytullah: Her Müslümanın namaz kılarken ve ibadetlerini yerine getirirken Kabe'nin diğer adına verilen isimdir.

Caiz: Yapılması dinen uygun olmayan eylemlere denir.

Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında camide dini konular üzerinden cemaati bilgilendirmek amaçlı imam tarafından yapılan konuşmalardır.

Tasavvuf Terimleri

Kullanıcılar tarafından tasavvufi terimler merak edilmiş ve araştırılmıştır. Allah'ı daha iyi anlamak ve ona giden yolları daha iyi bilmek konusunda tasavvufi kelimeler önemli bir yer edinmiştir. Bu terimler;

Çile, Dergah, Derviş, Halife, İnsan-ı Kâmil, Kâbe, Maşuk, Meyhane, Mürşid, Saki, Şem, Nefis şeklindedir.