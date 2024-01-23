Dinlemek, zekâ göstergesi

Uzmanlara göre, bir kişinin zeki olduğunu anlamanın birçok yolu var. Ancak Şarku'l Avsat'ta yer alan haberde, New York'ta yaşayan psikoterapist ve kariyer koçu Jenny Maenpaa'nın zeki insanların tek bir yeteneğinin dikkat çektiği belirtildi. Maenpaa'ya göre, bir kişinin son derece zeki olduğunu gösteren en önemli yeteneği 'iyi bir dinleyici' olması. Maenpaa, sadece ana odaklanmak ve söylediğiniz son şeye akıllarına gelen ilk şeyle yanıt vermek yerine, 'bir etkileşimi bütünsel olarak algılayarak sohbete tam olarak katılan' kişilerin genellikle son derece zeki olduklarını söyledi.