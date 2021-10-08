Dinlenmek için oturduğu duvarın altında can verdi! Üniversite ölümde kusurlu çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesinde dinlenmek için oturduğu duvarın yıkılması sonucu yığınlar altında kalarak hayatını kaybeden genç kadının ölümünde üniversitenin kusuru çıktı. 50 yaşındaki Nilüfer Yılmaz 25 Haziran 2016 günü İstanbul Teknik Üniversitesinin İşletme Fakültesi duvarında oturmaya başladı. Korkuluğa yaslanarak dinlenmeye çalışan Yılmaz, duvarın çökmesiyle aniden kendisini yerde buldu. Korkuluğun kopması sonucu yüksekten düşerek ağır yaralanan mağdur kadın hastaneye kaldırıldı.
DUVAR YIKILDI HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Nilüfer Yılmaz'ın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturması kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili sorumlu üniversite yetkilileri hakkında denetim ve gözetimi yapmayarak eski korkuluğun yenileriyle değiştirmeyerek ve iş güvenliği tedbirlerini tam anlamıyla yerine getirmeyerek kusurlu oldukları şeklinde rapor düzenledi.
ÜNİVERSİTE SORUMLUSU KUSURLU ÇIKTI
Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olan S.A.'nın ifadesine başvuruldu. S.A., ifadesinde üniversite içinde herhangi bir aksaklı olduğu zaman taraflarına bildirildiği takdirde gerekli müdahalenin yapıldığını, Nilüfer Yılmaz'ın üniversitenin dış duvarında bulunan korkulukla alakalı şikâyeti olmadığını, üniversitenin herhangi bir sorumluluğun olmadığını beyan etti.
6 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.A., hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. İddianamede üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olan S.A.'nın kusurlu hareketinden kaynaklanan nedenler sonucunda Nilüfer Yılmaz'ın düşerek vefat ettiği anlatıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.