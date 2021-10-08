Dinlenmek için oturduğu duvarın altında can verdi! Üniversite ölümde kusurlu çıktı

ÜNİVERSİTE SORUMLUSU KUSURLU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olan S.A.'nın ifadesine başvuruldu. S.A., ifadesinde üniversite içinde herhangi bir aksaklı olduğu zaman taraflarına bildirildiği takdirde gerekli müdahalenin yapıldığını, Nilüfer Yılmaz'ın üniversitenin dış duvarında bulunan korkulukla alakalı şikâyeti olmadığını, üniversitenin herhangi bir sorumluluğun olmadığını beyan etti.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda S.A., hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. İddianamede üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olan S.A.'nın kusurlu hareketinden kaynaklanan nedenler sonucunda Nilüfer Yılmaz'ın düşerek vefat ettiği anlatıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.