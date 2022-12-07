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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Dinmeyen acı kahreden fotoğraf

Bilecik'te 2 yıl önce, annesi ve dedesi adliye merdivenlerinde babası tarafından öldürülen 2 yaşındaki Hızır Efe, o merdivenlere minik elleriyle karanfil bıraktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Dinmeyen acı kahreden fotoğraf

Bilecik'te yaşayan Cemile Nur Duman (23), eşi Onur Acar ile aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle, o dönemde 7 aylık olan oğlu Hızır Efe'yi de alarak, baba evine dönüp, boşanma davası açtı. 16 Kasım 2020 günü de babası Abdullah Duman ile birlikte duruşmaya katıldı. Baba-kız duruşmanın ardından adliyeden çıktıkları sırada, merdivenlerde önlerini kesen Onur Acar, pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu.



Abdullah Duman (48) olay yerinde ölürken, Cemile Nur Duman ise kaldırıldığı hastanede, 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yakalanan zanlı tutuklanırken, henüz 7 aylıkken hem öksüz hem de yetim kalan Hızır Efe'ye, anneannesi Fatma Duman sahip çıktı.

ACININ FOTOĞRAFI

Kahreden olaydan 2 yıl sonra, anneannesi Fatma Duman ile birlikte o merdivenlere giden 2 yaşındaki Hızır Efe, yanında getirdiği karanfilleri, annesi ve dedesinin yaşamını yitirdiği yere bıraktı. Talihsiz çocuğun o anları, görenlerin yüreğini dağladı. Hızır Efe, daha sonra annesinin mezarına giderek toprağına su döktü. Çifte cinayette hem eşini hem de kızını kaybeden Fatma Duman ise gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadın, teselliyi torununa sarılmakta buldu.

Cani koca Onur Acar ise eşi için "Tasarlayarak kasten 2 kişiyi öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Dinmeyen acı kahreden fotoğraf
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